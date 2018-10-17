Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Керчи

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Первый канал убирает из эфира 17 октября развлекательные программы из-за трагедии в керченском колледже, где погибли, по данным СК, 17 человек.
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Керчи
  • © Екатерина Кейзо
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В эфир не выйдут программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант».

По меньшей мере 17 человек погибли, ещё 50 пострадали в результате нападения злоумышленника на политехнический колледж.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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