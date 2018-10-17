ЦИК прекратила подготовку к референдуму по изменениям в пенсионное законодательство
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, это следует из постановления комиссии.
«ЦИК постановила прекратить процедуры по реализации инициативы проведения референдума», — говорится в документе.
Отмечается, что с 10 по 15 октября в ЦИК не поступило ни одного ходатайства от инициативных групп по пяти вопросам, которые ранее были признаны соответствующими требованиям федерального закона о референдуме.
Постановление направят в региональные избирательные комиссии.
В начале августа ЦИК России признала, что формулировки вопросов, которые были предложены тремя разными инициативными группами для всероссийского референдума по изменению российского пенсионного законодательства, соответствуют закону.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что без пенсионных изменений доля пенсионеров выросла бы до 30% к 2036 году. Он отметил, что государство сохраняло пенсионный возраст, который был установлен ещё в 1930-х годах, хотя продолжительность жизни за это время изменилась. Медведев подчеркнул, что в настоящее время «мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности».
3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство.
27 сентября закон был принят Госдумой, а 3 октября одобрен Советом Федерации.