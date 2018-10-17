ЦИК прекратила подготовку к референдуму по изменениям в пенсионное законодательство

Центризбирком отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума по изменениям пенсионного законодательства. Отмечается, что все сроки регистрации региональных подгрупп и подачи ходатайства истекли.

Как сообщает РИА Новости, это следует из постановления комиссии.

«ЦИК постановила прекратить процедуры по реализации инициативы проведения референдума», — говорится в документе.

Отмечается, что с 10 по 15 октября в ЦИК не поступило ни одного ходатайства от инициативных групп по пяти вопросам, которые ранее были признаны соответствующими требованиям федерального закона о референдуме.

Постановление направят в региональные избирательные комиссии.

В начале августа ЦИК России признала, что формулировки вопросов, которые были предложены тремя разными инициативными группами для всероссийского референдума по изменению российского пенсионного законодательства, соответствуют закону.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что без пенсионных изменений доля пенсионеров выросла бы до 30% к 2036 году. Он отметил, что государство сохраняло пенсионный возраст, который был установлен ещё в 1930-х годах, хотя продолжительность жизни за это время изменилась. Медведев подчеркнул, что в настоящее время «мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности».

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство.

27 сентября закон был принят Госдумой, а 3 октября одобрен Советом Федерации.