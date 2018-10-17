Сотрудники центрального аппарата МВД выехали на место теракта в Керчи

Группа сотрудников центрального аппарата МВД выехала в Керчь для помощи в расследовании теракта, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«По указанию министра внутренних дел Владимира Колокольцева в Керчь выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России», — цитирует Волк пресс-служба ведомства.

По её словам, они примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела и окажут содействие территориальным органам внутренних дел.

Все мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с ФСБ и СК, подчеркнули в МВД.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим.

По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.