Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим в Керчи

Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

«В целях оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолёта Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 200 военнослужащих Южного военного округа направили в Керчь.

По последним данным, в результате теракта погибли 13 человек, 50 пострадали.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.