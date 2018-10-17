Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим в Керчи
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.
«В целях оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолёта Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 200 военнослужащих Южного военного округа направили в Керчь.
По последним данным, в результате теракта погибли 13 человек, 50 пострадали.