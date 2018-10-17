СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Более 200 военных направлены в Керчь на место взрыва в колледже

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Более 200 военнослужащих Южного военного округа направили в Керчь после взрыва неустановленного устройства в местном колледже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Более 200 военных направлены в Керчь на место взрыва в колледже
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«Более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжёлой техники по указанию командующего войсками Южного военного округа направлены для оказания помощи аварийным службам города Керчи по расчистке завала на месте взрыва политехнического техникума по улице Войкова, дом 1», — говорится в сообщении.

17 октября в колледже в Керчи произошёл взрыв. Как заявили в НАК, имел место подрыв неустановленного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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