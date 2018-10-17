Глава Ростуризма назвал причины банкротства туроператоров

Глава Ростуризма Олег Сафонов объяснил банкротства туроператоров их коммерческими просчётами и неверной оценкой конъюнктуры рынка.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Никакой особенной ситуации в этом году на рынке нет. В целом туроператорский сегмент работает стабильно, оказывает высококачественные услуги», — сказал он.

По его словам, уход с рынка отдельных участников — это «нормальное явление».

16 октября Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур».

Ранее Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности.