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Глава Ростуризма назвал причины банкротства туроператоров

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Глава Ростуризма Олег Сафонов объяснил банкротства туроператоров их коммерческими просчётами и неверной оценкой конъюнктуры рынка.
Глава Ростуризма назвал причины банкротства туроператоров
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Об этом сообщает Интерфакс.

«Никакой особенной ситуации в этом году на рынке нет. В целом туроператорский сегмент работает стабильно, оказывает высококачественные услуги», — сказал он.

По его словам, уход с рынка отдельных участников — это «нормальное явление».

16 октября Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур»

Ранее Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности.

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