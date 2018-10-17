Глава Ростуризма назвал причины банкротства туроператоров
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Никакой особенной ситуации в этом году на рынке нет. В целом туроператорский сегмент работает стабильно, оказывает высококачественные услуги», — сказал он.
По его словам, уход с рынка отдельных участников — это «нормальное явление».
16 октября Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур».
Ранее Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности.