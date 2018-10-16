Ростуризм исключил «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур».

«Решением (приказом) Ростуризма от 16.10.2018 №406-Пр-18 сведения об ООО «РоссТур» исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании ст. 4.2. Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Накануне Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности.

В августе туроператор «Натали Турс» приостановил свою деятельность.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как клиенты проблемных туроператоров могут получить компенсацию.