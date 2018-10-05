АТОР анонсировала прекращение туроператорской деятельности «РоссТура»

Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности.

В ассоциации сообщили, что об этом АТОР проинформировал генеральный директор «РоссТура» Александр Недополз.

«Компания «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность, но продолжить заниматься агентской», — отмечается в сообщении АТОР.

Как ожидается, «РоссТур» официально объявит о прекращении деятельности в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября.

По словам Недополза, компании нужно официальное заявление для того, чтобы активировать механизм фингарантий. Отмечается, что «РоссТур» застраховал туроператорскую деятельность и присутствует в реестре Ростуризма, при этом его основным видом деятельности было бронирование.

В августе сообщалось, что туроператор «Натали Турс» приостановил свою деятельность.