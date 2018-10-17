СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

В Росгвардии назвали терактом взрыв в колледже в Керчи

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Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершён теракт.
В Росгвардии назвали терактом взрыв в колледже в Керчи
  • РИА Новости

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта», — цитирует ТАСС Меликова.

Ранее стало известно, что при взрыве в основном пострадали дети.

По данным НАК, в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного устройства.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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