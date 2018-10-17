В Росгвардии назвали терактом взрыв в колледже в Керчи
- РИА Новости
«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта», — цитирует ТАСС Меликова.
Ранее стало известно, что при взрыве в основном пострадали дети.
По данным НАК, в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного устройства.