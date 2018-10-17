Поклонская назвала взрыв в колледже в Керчи большой трагедией

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в беседе с RT назвала произошедший в политехническом колледже в Керчи взрыв большой трагедией.

Она также выразила готовность оказать любое содействие в расследовании произошедшего.

«Работают специалисты, работают соответствующие ведомства, службы. Я постараюсь тоже сейчас выехать в Крым или завтра — буду смотреть по работе. Трагедия большая, невозможно ничего сказать. Всё, что от меня зависит, я всё буду делать. Я готова оказать любое содействие, совершенно любое», — рассказала она.

Ранее в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек, ещё 50 пострадали.

По факту инцидента СК России возбудил уголовное дело.