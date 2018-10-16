В Севастополе заявили о дополнительном выделении 250 млн рублей на развитие аэродрома Бельбек

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Севастополь дополнительно направил 250 млн рублей на развитие гражданского сектора аэродрома Бельбек, рассказал вице-губернатор Илья Пономарёв, комментируя принятые заксобранием изменения в бюджет 2018—2020 годов.
В Севастополе заявили о дополнительном выделении 250 млн рублей на развитие аэродрома Бельбек
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Мы получили сегодня изменения в бюджет. Поправки правительства в части перераспределения средств были сегодня поддержаны депутатами, за что им огромное спасибо», — отметил Пономарёв.

Он напомнил, что ранее на проект по аэродрому Бельбек было выделено 500 млн рублей. Теперь сумма возросла до 750 млн.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о реконструкции аэропорта Бельбек.

Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.

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