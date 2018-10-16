В Севастополе заявили о дополнительном выделении 250 млн рублей на развитие аэродрома Бельбек
- Reuters
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Мы получили сегодня изменения в бюджет. Поправки правительства в части перераспределения средств были сегодня поддержаны депутатами, за что им огромное спасибо», — отметил Пономарёв.
Он напомнил, что ранее на проект по аэродрому Бельбек было выделено 500 млн рублей. Теперь сумма возросла до 750 млн.
Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о реконструкции аэропорта Бельбек.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.