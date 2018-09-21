Губернатор Севастополя рассказал о реконструкции аэропорта Бельбек

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о реконструкции аэропорта Бельбек.
Губернатор Севастополя рассказал о реконструкции аэропорта Бельбек
  • ©wikimedia

«Наша роль — вспомогательная. Мы помогаем инфраструктурой, если нужны дополнительные мощности. Мы помогаем с проектом планировки территории», — цитирует главу города «Новый Севастополь».

Овсянников также отметил, что гражданская составляющая аэропорта будет принимать чартеры.

Как уточнил губернатор, пассажиропоток будет ограниченным, вероятно, один рейс в неделю.

«Всего 10 тыс. пассажиров в год. Срок открытия взлётно-посадочной полосы — конец текущего года», — уточнил он.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.

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