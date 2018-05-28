Глава Удмуртии рассказал, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, когда могут начать реконструкцию аэропорта в Ижевске. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Мы приняли решение. У нас произошла смена руководства компании «Ижавиа»… У нас есть понимание, что в ближайшие два-три года и комплекс, и авиаперевозки ждут изменения. Нас включили в программу федеральную, связанную с ремонтом взлётно-посадочной полосы», — заявил Бречалов на аппаратном совещании в понедельник, 28 мая.

Как отметил глава региона, у республики есть все возможности, чтобы начать реконструкцию аэропорта в 2019 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к чемпионату мира по футболу 2018 года.