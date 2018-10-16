В Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе

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В Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
В Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Водитель, управляя внедорожником Nissan, сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что все трое пострадавших были госпитализированы.

По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья.

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