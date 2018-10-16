В Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе
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- РИА Новости
«Водитель, управляя внедорожником Nissan, сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что все трое пострадавших были госпитализированы.
По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья.