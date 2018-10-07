Поезд насмерть сбил двух человек в Московской области

В Наро-Фоминском районе Московской области в результате наезда электропоезда погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошёл на железнодорожной станции Кокошкино, в 400 метрах от установленного наземного перехода.

Погибли молодые люди в возрасте 21 и 24 года, переходившие железнодорожные пути в неустановленном месте.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время организовано проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявили в СК.

Ранее Nation News сообщил, что на станции «Сходненская» московского метро погиб пассажир.