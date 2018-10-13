В Подмосковье водитель совершил наезд на школьника на пешеходном переходе

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двенадцатилетнего мальчика на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, насмерть сбил на пешеходном переходе двенадцатилетнего мальчика. Водитель с места не скрылся», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полиция работает на месте инцидента.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.