В Подмосковье водитель совершил наезд на школьника на пешеходном переходе
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, насмерть сбил на пешеходном переходе двенадцатилетнего мальчика. Водитель с места не скрылся», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что полиция работает на месте инцидента.
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