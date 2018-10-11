Возбуждено дело по факту ДТП в Чувашии

Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика на 647-м км трассы М7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В четверг, 11 октября, на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек.

По данным МВД, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.