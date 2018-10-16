В Удмуртии более 270 тысяч человек сделали прививки от гриппа

В Удмуртии более 270 тыс. человек прошли вакцинацию против гриппа. Это данные республиканского управления Роспотребнадзора на 15 октября.

Из общего числа привитых 106 тыс. — дети.

Как сообщает ИА «Удмуртия», в плановом порядке медики бесплатно вакцинировали дошкольников, учеников средних образовательных учреждений, колледжей, вузов, беременных, пенсионеров, сотрудников ряда организаций и льготников.

С 8 по 14 октября ОРВИ заболели 9,7 тыс. человек, что ниже эпидпорога на 22%.

Ранее информагентство «Невские новости» сообщало, что в Калининградской области прививку от гриппа, по данным на 12 октября, сделали более 342 тыс. человек, или 34,4% от общего числа населения.