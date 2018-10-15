В Калининградской области прививку от гриппа сделали более 342 тысяч человек

В Калининградской области прививку от гриппа, по данным на 12 октября, сделали более 342 тыс. человек, или 34,4% от общего числа населения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, вакцинация необходима в первую очередь людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам.

Роспотребнадзор также уточняет, что на данный момент прививка наиболее своевременна, так как грипп на территории области ещё не зарегистрирован, что даёт срок для выработки иммунитета.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в предэпидемический период прививки намерены поставить более чем 680 тыс. жителям республики.