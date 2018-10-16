ФСИН опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова

В управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию об ухудшении состояния здоровья осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осуждённого Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

11 октября уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак заявил, что Сенцов после прекращения голодовки чувствует себя хорошо.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в ЯНАО.