ФСИН опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова

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В управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию об ухудшении состояния здоровья осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает ТАСС.
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова
  • РИА Новости

«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осуждённого Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. 

11 октября уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак заявил, что Сенцов после прекращения голодовки чувствует себя хорошо.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в ЯНАО.

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