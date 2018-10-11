Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова после прекращения голодовки

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак заявил, что осуждённый режиссёр Олег Сенцов после прекращения голодовки чувствует себя хорошо.
Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова после прекращения голодовки
  • РИА Новости

Хорошо себя чувствует, здоровый человек. Подошёл ко мне, разговаривает, адекватный совершенно, всё в порядке. <...> Его заявление (о прекращении голодовки. — RT) я видел, держал его в руках. 5 октября вечером он написал официально: «Прекращаю голодовку, с 6-го числа начинаю приём пищи», — цитирует ТАСС Сака.

Он добавил, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей. 

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в ЯНАО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить