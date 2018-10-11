Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова после прекращения голодовки

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак заявил, что осуждённый режиссёр Олег Сенцов после прекращения голодовки чувствует себя хорошо.

Хорошо себя чувствует, здоровый человек. Подошёл ко мне, разговаривает, адекватный совершенно, всё в порядке. <...> Его заявление (о прекращении голодовки. — RT) я видел, держал его в руках. 5 октября вечером он написал официально: «Прекращаю голодовку, с 6-го числа начинаю приём пищи», — цитирует ТАСС Сака.

Он добавил, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в ЯНАО.