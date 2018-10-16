В Госдуме предложили изучить влияние цифровизации на школьников

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Председатель комитета по образованию и науке Государственной думы Вячеслав Никонов в беседе с ФАН предложил изучить влияние цифровизации на школьников.
В Госдуме предложили изучить влияние цифровизации на школьников
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Да, есть огромные проблемы. В российской системе образования в течение длительного времени не было конкретных исследований, связанных с тем, какое влияние цифровизация оказывает на учащихся», — сказал депутат.

Как отметил Никонов, на данный момент нет адекватных механизмов ограничения доступа школьников к соцсетям, видеосервисам и компьютерным играм.

«А как можно это регулировать? В Китае это запрещено, просто Китай запрещает Facebook, Google, Twitter, YouTube. Мы по этому пути не идём, как вы знаете», — пояснил он.

По его словам, масштабное исследование на эту тему может стать основой для поиска адекватного решения проблемы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев заявил в беседе с RT, что готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах.

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