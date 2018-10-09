В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил RT, что готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах.

По его мнению, беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.

Парламентарий напомнил, что в Европе уже давно существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.

«Ещё в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводными. Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — сказал он.

В начале сентября Сухарев предложил рассмотреть возможность запуска бесплатных школьных автобусов.