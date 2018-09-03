В Госдуме предложили запустить бесплатные школьные автобусы

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Депутат Иван Сухарев готовит запрос в Министерство образования и науки России с предложением рассмотреть возможность запуска бесплатных школьных автобусов.
В Госдуме предложили запустить бесплатные школьные автобусы
  • ©Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

По мнению парламентария, это позволило бы усилить безопасность детей. Об этом Сухарев рассказал RT.

«Сегодня у детей первый учебный день — это не только радостное событие, но и повод задуматься о безопасности маленьких россиян. К сожалению, не все дети живут рядом со школой — многим приходится добираться до места учёбы на маршрутках и автобусах, что предполагает определённые риски. Запуск же школьных автобусов мог бы значительно повысить безопасность детей и спокойствие родителей, которым не нужно будет ежедневно переживать, как доехал их ребёнок», — подчеркнул депутат.

Он также считает, что эта инициатива позволила бы снизить нагрузку на общественный транспорт в утренние часы пик и сэкономить время родителей, которые сопровождают в школу детей.

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