В Госдуме предлагают создать Министерство психологического климата

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Павел Астахов
В России предлагают создать Министерство психологического климата. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) направил в кабинет министров зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
В Госдуме предлагают создать Министерство психологического климата
  • РИА Новости

По словам парламентария, происходящие в стране «последние события» показывают необходимость создания в России специализированного ведомства, задачей которого будет формирование «нормальной психологической обстановки в обществе».

Как отметил депутат, в настоящее время в России «зашкаливает градус жестокости»: разборки на дорогах, скандалы бывших супругов из-за разделения имущества, драки без повода, хамство на парковках и в очередях, избиения стариков, издевательства над инвалидами и убийства.

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками... Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят. Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с лёгким налётом цивилизации. России необходимо отдельное министерство — назовём его Министерством психологического климата», — говорится в обращении.

По задумке Чернышова, сотрудники ведомства должны будут заняться разработкой программы помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.

«Квалифицированные специалисты — психологи и социологи — будут проводить исследования, измерять и менять агрессивный фон в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия, целью которых станет снижение и развенчивание идеалов культуры насилия — уроки в школах, беседы с родителями, тренинги на предприятиях. Любой гражданин нашей страны также сможет позвонить в министерство на горячую линию, где ему окажут необходимую психологическую помощь или переправят для оказания помощи в специализированную клинику», — заключил депутат.

Ранее в Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида.

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