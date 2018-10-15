Стала известна дата рассмотрения апелляции на арест Мамаева
- РИА Новости
«Апелляция будет рассмотрена 19 октября в 10:00 в Московском городском суде», — приводит слова пресс-секретаря Тверского районного суда Анастасии Дзюрко «Спорт-Экспресс».
Она также добавила, что апелляция была получена только от Мамаева. Сторона защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина с подобной просьбой не обращалась.
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что защита Мамаева просит разрешить футболисту продолжать тренировки в «Краснодаре».