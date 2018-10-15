Стала известна дата рассмотрения апелляции на арест Мамаева

В пресс-службе Тверского районного суда города Москвы рассказали, когда будет рассмотрена апелляция на арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Апелляция будет рассмотрена 19 октября в 10:00 в Московском городском суде», — приводит слова пресс-секретаря Тверского районного суда Анастасии Дзюрко «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что апелляция была получена только от Мамаева. Сторона защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина с подобной просьбой не обращалась.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что защита Мамаева просит разрешить футболисту продолжать тренировки в «Краснодаре».