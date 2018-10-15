Жириновский предложил назвать новые российские ракеты «За упокой» или «Адская карусель»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько вариантов названий нового российского вооружения, которое в будущем сможет «закрыть от полётов небо в любой стране».

«Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полётов небо любой страны… Или напротив, нанести неожиданный удар в любой точке Земли, минуя чужие системы обороны», — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

В качестве названий он предложил следующие варианты: «Сокрушение», «Всесокрушающий», «Без пощады», «Молниеносный», «За упокой», «Адская карусель», «Неумолимый», «Ангел смерти», «Глас Сатаны», «Геенна огненная», ВВЖ.

Ранее Жириновский заявил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Жириновского и подтвердил, что российские системы ПВО самые лучшие в мире.