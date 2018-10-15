В Кремле прокомментировали слова Жириновского о системе С-700
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По его словам, «однозначно трудно спорить» с Жириновским.
«Он абсолютно прав, что российские системы ПВО самые лучшие в мире, мы можем подтвердить это официально», — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что не имеет информации «по столь чувствительной области, как военная техника».
«Здесь я ничего не могу сказать, наверное, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — добавил он.
Ранее Жириновский заявил, что система противовоздушной обороны России — самая лучшая в мире.
Также, по словам политика, Россия якобы располагает системами С-600 и С-700.