В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в офисном центре Казани

Угрозы жизни предпринимателя Михаила Скоблионка и его помощницы после произошедшего в офисе взрыва нет. Об этом рассказала пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.

РИА Новости

«Жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние средней тяжести. На данный момент проводится оперативное вмешательство», — приводит её слова РИА Новости. Ранее стало известно, что предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница получили травмы и ожоги глаз после того, как в офисе бизнесмена в Казани сработало неустановленное устройство. Пострадавшие были доставлены в офтальмологическую больницу. По факту произошедшего СК возбудил дело.