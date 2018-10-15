В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в офисном центре Казани
- РИА Новости
«Жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние средней тяжести. На данный момент проводится оперативное вмешательство», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница получили травмы и ожоги глаз после того, как в офисе бизнесмена в Казани сработало неустановленное устройство.
Пострадавшие были доставлены в офтальмологическую больницу.
По факту произошедшего СК возбудил дело.