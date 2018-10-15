В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в офисном центре Казани

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Угрозы жизни предпринимателя Михаила Скоблионка и его помощницы после произошедшего в офисе взрыва нет. Об этом рассказала пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в офисном центре Казани
  • РИА Новости

«Жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние средней тяжести. На данный момент проводится оперативное вмешательство», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница получили травмы и ожоги глаз после того, как в офисе бизнесмена в Казани сработало неустановленное устройство.

Пострадавшие были доставлены в офтальмологическую больницу.

По факту произошедшего СК возбудил дело. 

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