СК возбудил дело по факту покушения на предпринимателя и его помощницу в Казани

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СК завёл уголовное дело по факту покушения на предпринимателя и его помощницу после того, как в офисе бизнесмена сработало неустановленное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.
СК возбудил дело по факту покушения на предпринимателя и его помощницу в Казани
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России «Покушение на убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Казанский предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница получили травмы и ожоги глаз. Они доставлены в офтальмологическую больницу.

По версии следствия, причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее издание «Реальное время» передавало, что утром 15 октября в Казани около офиса было совершено покушение на предпринимателя Михаила Скоблионка. 

В сентябре сообщалось, что предприниматель Бадри Шенгелия был убит во Всеволожском районе Ленинградской области.

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