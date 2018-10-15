СК начал проверку после ДТП в Тверской области

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СК начал доследственную проверку после массового ДТП в Тверской области. Об этом заявила представитель СУ СК по региону Валерия Павлова.
СК начал проверку после ДТП в Тверской области
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«Следственным управлением начата доследственная проверка по факту аварии, в которой пострадали люди», — цитирует её ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают представители следственного отдела и криминалисты.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием шести автомобилей и автобуса произошло на 359-м километре трассы М-9 «Балтия» в Тверской области.

В конце мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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