СК начал проверку после ДТП в Тверской области
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«Следственным управлением начата доследственная проверка по факту аварии, в которой пострадали люди», — цитирует её ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работают представители следственного отдела и криминалисты.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием шести автомобилей и автобуса произошло на 359-м километре трассы М-9 «Балтия» в Тверской области.
В конце мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.