В Тверской области произошло ДТП с участием шести автомобилей и автобуса
- РИА Новости
Как уточняется, инцидент произошёл в ночь на 15 октября.
«На 359-м километре около населённого пункта Дуброво столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Позже в этом же месте произошло ещё одно столкновение с участием автобуса, грузовика и двух легковых авто», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 12 человек.
Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае пострадали три человека.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.