В Тверской области произошло ДТП с участием шести автомобилей и автобуса

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ДТП с участием шести автомобилей и автобуса произошло на 359-м километре трассы М-9 «Балтия» в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Тверской области произошло ДТП с участием шести автомобилей и автобуса
  • РИА Новости

Как уточняется, инцидент произошёл в ночь на 15 октября.

«На 359-м километре около населённого пункта Дуброво столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Позже в этом же месте произошло ещё одно столкновение с участием автобуса, грузовика и двух легковых авто», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 12 человек.

Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае пострадали три человека.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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