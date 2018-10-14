В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, ДТП произошло на 16-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.
«Автобус следовал по маршруту Хабаровск — Ровное, в салоне находились десять пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле», — говорится в сообщении МЧС.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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