В Свердловской области столкнулись автобус и семь автомобилей
- РИА Новости
«Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним», — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, движение транспорта в сторону Екатеринбурга затруднено.
Ранее в Карелии экскурсионный автобус попал в ДТП.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.