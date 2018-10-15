В Свердловской области столкнулись автобус и семь автомобилей

ДТП с участием автобуса и семи легковых автомобилей произошло утром 15 октября на участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, движение транспорта в сторону Екатеринбурга затруднено.

Ранее в Карелии экскурсионный автобус попал в ДТП.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.