В Свердловской области столкнулись автобус и семь автомобилей

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ДТП с участием автобуса и семи легковых автомобилей произошло утром 15 октября на участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
В Свердловской области столкнулись автобус и семь автомобилей
  • РИА Новости

«Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, движение транспорта в сторону Екатеринбурга затруднено. 

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Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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