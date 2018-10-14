В Москве начали проверку после обрушения строительных лесов

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В Москве организовали доследственную проверку после обрушения строительных лесов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России.
В Москве начали проверку после обрушения строительных лесов
  • © Следственный комитет Российской Федерации

По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером в воскресенье, 14 октября, в ходе работ по реконструкции фасада здания в Газетном переулке.

Пострадали пять рабочих, четверо из них госпитализированы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи осматривают место инцидента.

В начале октября стало известно, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на западе Москвы.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов.

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