СК начал проверку по факту обрушения строительных лесов в Москве

Следственный Комитет начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на западе Москвы, сообщается на сайте ГСУСК России по Москве.

«По предварительным данным, днём 5 октября 2018 года при проведении фасадных работ по улице Минской в городе Москве произошло обрушение строительных конструкций. В результате чего четверо рабочих упали и получили травмы... По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки установливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.