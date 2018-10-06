Стало известно о состоянии пострадавших при падении лесов в Москве

Рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«На место происшествия в течение 7 минут прибыли два медицинских вертолёта, 6 бригад скорой помощи и одна бригада центра экстренной медицинской помощи. В результате внештатной ситуации за медицинской помощью обратилось 8 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — заявили в департаменте.

Отмечается, что на стройплощадке жилого комплекса в Раменках обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали восемь рабочих.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту травмирования двух человек во время строительно-ремонтных работ лифтового оборудования на юго-западе Москвы.