Стало известно о состоянии пострадавших при падении лесов в Москве
«На место происшествия в течение 7 минут прибыли два медицинских вертолёта, 6 бригад скорой помощи и одна бригада центра экстренной медицинской помощи. В результате внештатной ситуации за медицинской помощью обратилось 8 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — заявили в департаменте.
Отмечается, что на стройплощадке жилого комплекса в Раменках обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали восемь рабочих.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту травмирования двух человек во время строительно-ремонтных работ лифтового оборудования на юго-западе Москвы.