СК начал проверку после обрушения крыши на заводе в Кемерове

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Следователи начали проверку по факту обрушения конструкции в одном из цехов предприятия «Азот» в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
СК начал проверку после обрушения крыши на заводе в Кемерове
  • РИА Новости

«В одном из цехов предприятия «Азот», расположенного в областном центре, произошли хлопок и обрушение части наземной конструкции. Пострадали  трое рабочих. По данному факту... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кемерове крыша одного из цехов завода «Азот» частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар.

Также URA.RU сообщало, что на Урале организовали доследственную проверку из-за гибели крановщицы на заводе ферросплавов.

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