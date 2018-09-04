СК начал проверку из-за травмирования двух рабочих при ремонте лифта в Москве

Следователи организовали проверку по факту травмирования двух рабочих во время строительно-ремонтных работ лифтового оборудования на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Днём 3 сентября 2018 года при выполнении строительно-ремонтных работ лифтового оборудования в помещении одного из зданий, расположенного по Нахимовскому проспекту в городе Москве, двое мужчин получили различные травмы», — заявили в СК.

Пострадавшие были госпитализированы в столичную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят осмотр места ЧП и другие проверочные мероприятия с целью установить все обстоятельства и причины инцидента.

В июле в одном из домов Москвы мужчина пострадал в результате резкой остановки кабины лифта.