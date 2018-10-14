В результате ДТП в Новой Москве пострадали двое детей
- РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл на Можайском шоссе.
«С места ДТП в 2 км от МКАД санитарный вертолёт эвакуировал двух пострадавших детей 4 и 11 лет в лечебное учреждение Москвы», — добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.