В результате ДТП в Новой Москве пострадали двое детей

В результате дорожно-транспортного происшествия на территории Новой Москвы пострадали двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра (МАЦ).

Отмечается, что инцидент произошёл на Можайском шоссе.

«С места ДТП в 2 км от МКАД санитарный вертолёт эвакуировал двух пострадавших детей 4 и 11 лет в лечебное учреждение Москвы», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.