Путин поздравил Юдашкина с 55-летием

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил художника-модельера Валентина Юдашкина с 55-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил Юдашкина с 55-летием
  • © РИА Новости

В поздравлении российский лидер назвал модельера ярким увлечённым человеком.

«Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — говорится в телеграмме.

Президент также пожелал Юдашкину здоровья и вдохновения.

Ранее Путин поздравил художественного руководителя московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить