Путин поздравил Юдашкина с 55-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художника-модельера Валентина Юдашкина с 55-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В поздравлении российский лидер назвал модельера ярким увлечённым человеком. «Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — говорится в телеграмме. Президент также пожелал Юдашкину здоровья и вдохновения. Ранее Путин поздравил художественного руководителя московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летием.