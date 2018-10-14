Путин поздравил Юдашкина с 55-летием
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В поздравлении российский лидер назвал модельера ярким увлечённым человеком.
«Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — говорится в телеграмме.
Президент также пожелал Юдашкину здоровья и вдохновения.
Ранее Путин поздравил художественного руководителя московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летием.