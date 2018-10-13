Путин поздравил худрука «Ленкома» Марка Захарова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил худрука «Ленкома» Марка Захарова с юбилеем
  • РИА Новости

«С огромным удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, и от души желаю вам успехов и благополучия», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Захаров создал легендарный «Ленком», ставший настоящим явление в культурной и общественной жизни страны. 

Также он подчеркнул, что Захаров вписал яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, а также открыл целую плеяду талантливейших актёров.

В апреле Путин присвоил Марку Захарову звание Героя Труда.

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