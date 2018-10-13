Путин поздравил худрука «Ленкома» Марка Захарова с юбилеем
- РИА Новости
«С огромным удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, и от души желаю вам успехов и благополучия», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что Захаров создал легендарный «Ленком», ставший настоящим явление в культурной и общественной жизни страны.
Также он подчеркнул, что Захаров вписал яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, а также открыл целую плеяду талантливейших актёров.
В апреле Путин присвоил Марку Захарову звание Героя Труда.