Путин присвоил Марку Захарову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» художественному руководителю «Ленкома» Марку Захарову. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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«За особые трудовые заслуги перед государством присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Захарову Марку Анатольевичу», — говорится в документе. Также звания удостоены гендиректор компании «Туламашзавод» Евгений Дронов, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева и главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Ранее новый художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков предложил переименовать театр.