Путин присвоил Марку Захарову звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» художественному руководителю «Ленкома» Марку Захарову. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Путин присвоил Марку Захарову звание Героя Труда
  • © Natalia Shakhanova/Global Look Press

«За особые трудовые заслуги перед государством присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Захарову Марку Анатольевичу», — говорится в документе.

Также звания удостоены гендиректор компании «Туламашзавод» Евгений Дронов, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева и главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь.

Ранее новый художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков предложил переименовать театр.

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