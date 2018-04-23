Машков предложил переименовать «Табакерку»
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«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова», — приводит РИА Новости слова Машкова.
Официальное название «Табакерки» в настоящее время — Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.
Владимир Машков стал художественным руководителем «Табакерки» 6 апреля.
Возглавлявший МХТ имени Чехова и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.