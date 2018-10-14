ГИБДД проверит информацию о поездке Панина на автомобиле по пешеходной улице Саратова

ГИБДД проведёт проверку по факту поездки автомобиля, предположительно, с участием актёра Алексея Панина, по пешеходной зоне в Саратове. Об этом заявила начальник пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова.

«В случае подтверждения факта проезда автомобиля по пешеходной зоне в Саратове нарушитель будет привлечён к административной ответственности», — цитирует её РИА Новости.

Ране депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своём Telegram разместил видео, на котором видно, как автомобиль едет по пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. На видео, предположительно, актёр говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски».

В феврале «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что сотрудники ГИБДД задержали в Москве российского актёра Алексея Панина, так как он не уплатил десятки дорожных штрафов.