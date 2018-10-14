ГИБДД проверит информацию о поездке Панина на автомобиле по пешеходной улице Саратова

Короткая ссылка
ГИБДД проведёт проверку по факту поездки автомобиля, предположительно, с участием актёра Алексея Панина, по пешеходной зоне в Саратове. Об этом заявила начальник пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова.

«В случае подтверждения факта проезда автомобиля по пешеходной зоне в Саратове нарушитель будет привлечён к административной ответственности», — цитирует её РИА Новости.

Ране депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своём Telegram разместил видео, на котором видно, как автомобиль едет по пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. На видео, предположительно, актёр говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски».

В феврале «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что сотрудники ГИБДД задержали в Москве российского актёра Алексея Панина, так как он не уплатил десятки дорожных штрафов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить