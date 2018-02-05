Источник: в Москве задержан Алексей Панин
- Алексей Панин
- globallookpress.com
- © Natalia Shakhanova/Global Look Press
Отмечается, что в отношении Панина могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов.
По данным издания, актёр не уплатил 51 штраф на сумму 40 тыс. рублей. В случае привлечения к ответственности ему грозит арест на срок до 15 суток.
Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как Алексей Панин едет по Ленинскому проспекту без ремня безопасности. После публикации ролика в ГИБДД пообещали провести проверку.