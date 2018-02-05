Источник: в Москве задержан Алексей Панин

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Сотрудники ГИБДД задержали в Москве российского актёра Алексея Панина. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: в Москве задержан Алексей Панин
  • Алексей Панин
  • globallookpress.com
  • © Natalia Shakhanova/Global Look Press

Отмечается, что в отношении Панина могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов.

По данным издания, актёр не уплатил 51 штраф на сумму 40 тыс. рублей. В случае привлечения к ответственности ему грозит арест на срок до 15 суток.

Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как Алексей Панин едет по Ленинскому проспекту без ремня безопасности. После публикации ролика в ГИБДД пообещали провести проверку.

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