Источник: в Москве задержан Алексей Панин

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве российского актёра Алексея Панина. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении Панина могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов.

По данным издания, актёр не уплатил 51 штраф на сумму 40 тыс. рублей. В случае привлечения к ответственности ему грозит арест на срок до 15 суток.

Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как Алексей Панин едет по Ленинскому проспекту без ремня безопасности. После публикации ролика в ГИБДД пообещали провести проверку.