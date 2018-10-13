В Госдуме предложили сделать День учителя выходным

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов подготовил законопроект, согласно которому День учителя, отмечаемый в России 5 октября, может стать официальным выходным.

12 октября документ, с которым ознакомился RT, был вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России», после чего его представят в нижней палате парламента.

По словам депутата, его инициатива призвана продемонстрировать особую государственную и общественную значимость работы учителей. Он отметил, что данный законопроект предоставит преподавателям социальную поддержку и поднимет их престиж в российском обществе.

В Центре социологических исследований Минобрнауки идею Вострецова поддержали. Заместитель директора по научной работе Александр Арефьев полагает, что принятие этого законопроекта может повысить статус учителей в нашей стране.

Подробнее о предложении депутата — в материале RT.