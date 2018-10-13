Уволенной главе саратовского Минтруда нашли замену
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора региона Нину Попову.
При этом источник в правительстве заявил, что исполнение обязанностей министра труда региона может быть возложено на Наталию Кривицкую, которая занимает пост замминистра и председателя комитета по занятости.
Ранее стало известно, что Соколова была отправлена в отставку после слов о преимуществах жизни на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.