Уволенной главе саратовского Минтруда нашли замену

Исполнять обязанности главы Министерства труда, занятости и миграции Саратовской области вместо уволенной за высказывания о прожиточном минимуме Натальи Соколовой будет первый замглавы ведомства Наталья Жуковская.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора региона Нину Попову.

При этом источник в правительстве заявил, что исполнение обязанностей министра труда региона может быть возложено на Наталию Кривицкую, которая занимает пост замминистра и председателя комитета по занятости.

Ранее стало известно, что Соколова была отправлена в отставку после слов о преимуществах жизни на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.