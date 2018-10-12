Бросивший банку в автобусе чеченец приступил к уборке улиц Грозного

Турпал Хасиев, бросивший банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе в Москве со словами «Ахмат — сила», приступил к уборке улиц Грозного.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя предприятия «Сурсад» Хасана Асакова.

«Сегодня молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу. Будет убирать улицы, грузить мусор на машину. Официально оформлен, будет получать зарплату», — рассказал он.

По его словам, Хасиев осознал свою вину. Он не считает, что решение, принятое в его отношении, является незаслуженным.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возмущён поведением молодого человека.

Он также предложил автору видео срочно вернуться в Грозный и решил вопрос о его трудоустройстве.

Впоследствии Хасиев принёс извинения за свой поступок. Соответствующую видеозапись опубликовало ФАН.