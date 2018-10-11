Кадыров предложил автору видео, бросившему в пассажира метро банку, прибыть в Чечню

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил автору видео, который бросил в пассажира метро банку из-под напитка, незамедлительно прибыть в Чечню. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела. Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат — сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека», — написал он.

Кадыров извинился перед молодыми людьми, которых сняли на видео, заявив, что автор ролика «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи».

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!», — обратился он к автору ролика.

Ранее стало известно, что Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить