Кадыров предложил автору видео, бросившему в пассажира метро банку, прибыть в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил автору видео, который бросил в пассажира метро банку из-под напитка, незамедлительно прибыть в Чечню. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела. Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат — сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека», — написал он.

Кадыров извинился перед молодыми людьми, которых сняли на видео, заявив, что автор ролика «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи».

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!», — обратился он к автору ролика.

Ранее стало известно, что Кадыров поздравил победившего в конкурсе «Учитель года» педагога из Чечни.